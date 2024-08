Herzrhythmusstörung Im Spiel kollabiert: Uruguayer Izquierdo auf Intensivstation

Der Innenverteidiger Izquierdo war in der 84. Minute des Achtelfinal-Rückspiels gegen den São Paulo FC am Donnerstag abseits des Spielgeschehens ins Wanken geraten und umgefallen. Er wurde ohnmächtig und musste in einem Krankenwagen vom Platz gefahren werden. Er war zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.