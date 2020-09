Ligue 1 : Icardi schießt PSG zum Sieg bei Stade Reims

Reims Paris Saint-Germain hat seine Aufholjagd in der französischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt und den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Der argentinische Stürmer Mauro Icardi brachte PSG in der 9. Minute nach Vorlage von Kylian Mbappé in Führung, nach erneutem Mbappé-Assist besorgte Icardi auch den Endstand (62.). Superstar Neymar kehrte nach abgesessener Rot-Sperre in die Startformation zurück, auch Nationalspieler Julian Draxler spielte von Beginn an.