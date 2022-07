Serie A : Ibrahimovic vor Vertragsverlängerung bei AC Mailand

Steht in Mailand vor der Vertragsverlängerung: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Mailand Der schwedische Fußball-Oldie Zlatan Ibrahimovic steht einem Medienbericht zufolge vor einer Verlängerung beim italienischen Meister AC Mailand.

Der 40-Jährige werde am Montag seinen Vertrag unterschreiben, die offizielle Verkündung durch den Verein könnte aber auf Dienstag rutschen, berichtete die „Gazzetta dello Sport“. Der Stürmer binde sich demnach für ein weiteres Jahr an die Rossoneri. Immer wieder tauchen Fragen auf, wie lange der Schwede noch als Profi auf dem Platz stehen will.

Ibrahimovic setzte sich unter anderem das Ziel, vor seinem Karriereende mit Milan in der Serie A die Meisterschaft zu holen, was er in der abgelaufenen Saison schaffte. Ende Mai musste er sich einer Operation am linken Knie unterziehen, von der er sich noch erholt. Die Ärzte wollten mit dem lange planten Eingriff das Gelenk wieder stabilisieren, wie der Verein damals mitteilte.

Am Wochenende zeigte sich Ibrahimovic auf Instagram, wie er Übungen in einem Pool für sein Bein machte. Später tauchte er noch auf einem Foto in der Story des italienischen Fußball-Weltmeisters und Ex-Stürmers des FC Bayern München, Luca Toni, auf. „Der Boss ist hier“, schrieb der 45-Jährige dazu.

