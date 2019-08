MLS-Star : Ibrahimovic für Rückkehr zu Manchester United offen

Kann sich eine Rückkehr in die Premier League vorstellen: Manchester United. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Wire.

Los Angeles Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic kann sich eine Rückkehr in die englische Premier League zu seinem früheren Club Manchester United vorstellen.

„Wenn United mich braucht, ich bin hier“, sagte der 37 Jahre alte Stürmer von Los Angeles Galaxy nach dem spektakulären 3:3 im Stadtderby gegen LA Galaxy, bei dem er zwei Tore erzielte. Der schwedische Fußball-Exzentriker ist überzeugt, immer noch in Englands Top-Liga bestehen zu können: „Ich könnte immer noch leicht in der Premier League spielen.“

Ibrahimovic war im März 2018 nach vorzeitiger Vertragsauflösung von Manchester nach Los Angeles in die amerikanische MLS gewechselt. In 49 Spielen erzielte Ibrahimovic, der in seiner Karriere auch für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den FC Barcelona und Paris Saint-Germain spielte, bisher 44 Tore.