Serie A : Ibra trifft per Fallrückzieher - Ronaldo-Doppelpack

Mailand Die AC Mailand bleibt dank eines spektakulären Tores von Zlatan Ibrahimovic Tabellenführer der Serie A. Der 18-malige italienische Fußball-Meister setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio durch.

Der 35-Jährige hatte mit seinen beiden Treffern (59./76./Foulelfmeter) großen Anteil am ersten Juve-Erfolg in der Liga seit Anfang Oktober. Die übrigen Tore für das Team von Andrea Pirlo erzielten Alvaro Morata (14.) und Adrien Rabiot (68.), Tommaso Pobega glich zwischenzeitlich aus (32.). Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen kletterte Juve in der Tabelle auf Rang zwei hinter Milan.

Die Rossoneri können sich vor allem auf ihren Torjäger Ibrahimovic verlassen, der wegen einer Corona-Infektion ebenfalls einige Spiele verpasst hatte. Der Schwede hat in all seinen vier Liga-Einsätzen in dieser Saison getroffen, es war sein siebtes Saisontor. Die Führung durch Frank Kessié (18.) hatte der Angreifer vorbereitet, Rodrigo de Paul gelang per Foulelfmeter das 1:1 für Udine (48.).