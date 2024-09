Serie A Hummels-Club Roma wirft Coach raus - Juric übernimmt

Die überraschende Entscheidung zu De Rossi erfolge „im Interesse der Mannschaft“, hieß es zuvor in einer Stellungnahme. Die Saison stehe noch am Anfang. So könne man „den eingeschlagenen Weg zügig“ fortsetzen. Juric erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, am Abend veröffentlichte die Roma gleich in Foto, das den Kroaten in Trainingskleidung des Clubs zeigt. Der 49-Jährige war bis Ende Juni Trainer von Romas Liga-Rivalen FC Turin.