Premier League Hürzeler: Verständnis für Enttäuschung der St. Pauli-Fans

Auf der Agenda bei seinem neuen Arbeitgeber hat Hürzeler auch zwei deutsche Nationalspieler, die in Brighton unter Vertrag stehen: den an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Deniz Undav und Pascal Groß, an dem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse haben sollen. Der 31-Jährige hat mit beiden Spielern gesprochen, äußerte sich aber nicht konkret zur Zukunft der DFB-Akteure. Der VfB hat bei Undav Medienberichten zufolge die Kaufoption gezogen, der Angreifer wolle seinerseits in Stuttgart bleiben, heißt es.