Premier League Hürzeler: In England höhere Intensität als in der Bundesliga

Für St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler ist die Intensität und Qualität in der ersten englischen Liga höher als in der Fußball-Bundesliga. „Es ist die beste Liga der Welt, du spielst gegen die besten Spieler, die besten Teams, dementsprechend kann der Gegner in jeder Sekunde ein Tor erzielen. Es ist bemerkenswert, welche individuelle Qualität da auf dich zukommt“, sagte der neue Coach von Brighton & Hove Albion in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über die Premier League.