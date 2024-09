Fußball-Premier-League Homophobe Gesänge: Tottenham prangert Fan-Verhalten an

Fußball-Club Tottenham Hotspur hat nach dem 3:0-Auswärtssieg in der englischen Premier League bei Manchester United ein Fehlverhalten einiger seiner Fans eingeräumt. „Der Club ist sich der abscheulichen homophoben Gesänge von Teilen unserer Auswärtsfans im Old Trafford heute bewusst. Das ist einfach inakzeptabel, äußerst beleidigend und kein Weg, Unterstützung für das Team zu zeigen“, schrieb der Erstligist aus London in einer Stellungnahme zu den Vorfällen.