Ein Jahr nach Tod Hommage an Pelé: Christusstatue mit Trikot beleuchtet

Pelé war am 29. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Nach einer dreitägigen Staatstrauer und einer 24-stündigen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos wurde der dreimalige Weltmeister am 3. Januar beigesetzt. Auch Vereine, Organisationen und Sportler erinnerten nun an den Tod der Fußball-Ikone. Der Weltverband FIFA teilte auf der Plattform X, ehemals Twitter, ein Video mit Ausschnitten aus seiner Nationalmannschaftskarriere und schrieb: „Pelés Erbe wird immer weiterleben.“