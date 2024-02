Premier League Hodgson-Rücktritt: Glasner neuer Trainer bei Crystal Palace

Der 49-Jährige, der mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen hatte und seit der Trennung im Sommer 2023 vereinslos war, unterschrieb in Süd-London einen Vertrag bis zum Sommer 2026. „Wo immer Oliver in seiner bisherigen Trainerkarriere hinging, der Erfolg kam schnell“, sagte Palace-Boss Steve Parish, „und wir glauben, dass sein Ehrgeiz sowie sein aufregender und offensiver Ansatz perfekt dafür sind, in dieser Premier-League-Saison und darüber hinaus das Beste aus unserem talentierten jungen Kader herauszuholen.“