Premier League : Herzerkrankung: Brighton-Profi Mwepu beendet Karriere mit 24

Brighton Fußballprofi Enock Mwepu vom Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion muss seine aktive Karriere im Alter von nur 24 Jahren beenden, nachdem bei dem sambischen Nationalspieler eine erbliche Herzerkrankung festgestellt wurde.

„Einige Träume haben ein Ende. Und so gebe ich traurig bekannt, dass ich meine Fußballschuhe aufgrund ärztlicher Empfehlung an den Nagel hängen muss“, schrieb Mwepu in einem offenen Brief an den Fußballverband von Sambia auf Twitter. „Das ist allerdings nicht das Ende meiner Zeit im Fußball, denn ich hoffe, die Mannschaft auf andere Weise unterstützen zu können.“ Kollegen äußerten sich bestürzt. Brighton sicherte Mwepu die volle Unterstützung zu.