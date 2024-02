Premier League „Herausragend“: Klopp schwärmt von Nachfolge-Kandidat Alonso

Jürgen Klopp hat in höchsten Tönen von Trainer-Kollege Xabi Alonso von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geschwärmt. „Xabi macht einen unglaublichen Job“, sagte Klopp, der Liverpool am Saisonende verlassen wird, englischen Medien zufolge. Alonso, der von 2004 bis 2009 für die Reds spielte und 2005 die Champions League gewann, gilt für viele Medien in England als Favorit auf die Nachfolge. Klopp versicherte aber, dass sein Lob davon unabhängig sei, weil er in die Suche nicht eingebunden sei.