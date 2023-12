Premier League Havertz schießt Arsenal auf Eins - Liverpool nun Zweiter

Liverpool war in der intensiv geführten Partie gegen den kriselnden Erzrivalen Man United die überlegene Mannschaft und spielte viele Chancen heraus. Aber Man United, das unter der Woche nach einem 0:1 gegen den FC Bayern als Gruppenletzter aus der Champions League ausgeschieden war, verhinderte durch eine starke Defensivleistung den Rückstand und hatte in der Schlussphase sogar selbst einige Gelegenheiten. In der Nachspielzeit sah Diego Dalot (90.+4) die Gelb-Rote Karte. Doch aus der Überzahlsituation konnte Liverpool kein Kapital mehr schlagen.