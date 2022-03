Premier League : Havertz rettet FC Chelsea späten Heimsieg gegen Newcastle

Chelseas Kai Havertz traf gegen Newcastle zum Sieg. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

London Kai Havertz hat dem in Turbulenzen steckenden FC Chelsea mit einem späten Tor noch einen Heimsieg in der Premier League beschert. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 89. Minute zum hart erarbeiteten 1:0 (0:0) gegen Newcastle United.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der vom deutschen Trainer Thomas Tuchel betreute Champions-League-Sieger und Clubweltmeister bleibt Dritter in der englischen Fußball-Meisterschaft, zehn Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, das erst an diesem Montag spielt, und sieben hinter dem Tabellenzweiten FC Liverpool.

Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch ist von Sanktionen der britischen Regierung betroffen, die sich auch auf den Club auswirken. Möglich ist, dass Leistungsträger wie Antonio Rüdiger am Saisonende gehen werden. Tuchel stellte Innenverteidiger Rüdiger ebenso in die Anfangsformation wie die deutschen Nationalmannschaftskollegen Havertz und Timo Werner.

Angreifer Werner musste nach einer guten Stunde Platz machen für den belgischen Torjäger Romelu Lukaku. Der Treffer gelang dann jedoch Havertz, der in der Nachspielzeit fast noch das 2:0 erzielt hätte. Für das einst tief im Abstiegskampf steckende Newcastle war es in diesem Jahr in der Liga die erste Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-505185/4

(dpa)