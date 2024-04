Premier League Havertz ohne Mitleid - „Von Anfang an herausragend“

Für Havertz waren es die Saisontore Nummer zehn und elf. Damit hatte bei seinem Wechsel im Sommer für schätzungsweise 75 Millionen Euro kaum einer gerechnet. Selbst im Lager der Arsenal-Fans war der Transfer kritisch gesehen worden, hatte der deutsche Nationalspieler in der vergangenen Saison bei Chelsea doch einen schweren Stand. Inzwischen hat der eigene Anhang Havertz längst ins Herz geschlossen. „60 Million Pounds down the drain - Kai Havertz scores again“, war im Emirates Stadium zu hören, also: „60 Millionen Pfund gehen den Bach runter - Kai Havertz trifft wieder.“