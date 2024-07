FC Barcelona Hansi Flick mit „Leidenschaft und Hingabe“ bei Barça

Flick schwärmt vor allem für die Menschen, mit denen er nun zusammenarbeitet. „Ich habe vom ersten Tag an die Leidenschaft der Menschen gespürt. Der Fans. Alle“, sagte er. Jeder, der bei dem Club arbeite, habe diese „Leidenschaft für Barça und die Hingabe“, das Beste für diesen Verein zu geben. Das sei auch sein Anspruch an sich selbst. „Wir wollen alles geben, was wir haben, um diesen Verein auf die nächste Stufe zu heben. Wir werden unser Bestes geben“, versprach er.