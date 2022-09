Premier League : Halbmast und Beifall: Englands Fußball gedenkt der Queen

Der Union Jack vor dem Molineux-Stadion in Wolverhampton weht auf Halbmast. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

London Mit einer Schweigeminute vor Anstoß und Fahnen auf halbmast hat die Premier League bei ihren Spielen am Wochenende der gestorbenen Queen Elizabeth II. gedacht.

Auch beim Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Manchester City am Samstag sangen die Fans die Nationalhymne, deren Text nun zu Ehren von Charles III. „God save the King“ - statt wie die letzten sieben Jahrzehnte „God save the Queen“ - lautet.