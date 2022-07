Premier League : Halb so teuer wie Grealish: Haaland ohne Druck bei Man City

Houston Der ehemalige Dortmunder Erling Haaland verspürt bei seinem neuen Club Manchester City angeblich keinerlei Druck.

Laut seines Teamkollegen Jack Grealish liegt das an der Ablösesumme. „Er hat echt zu mir gesagt: Ich hab nur halb so viel gekostet wie du, also hab ich keinen Druck“, erzählte Grealish, der vor knapp einem Jahr für die Rekordsumme von 100 Millionen Pfund (ca. 118 Millionen Euro) von Aston Villa gekommen war, in Houston/Texas. Für Haaland soll Man City laut britischen Medien allerdings umgerechnet rund 75 Millionen Euro an Borussia Dortmund zahlen.