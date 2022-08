Premier League : Haaland will an sich arbeiten: „Kann alles verbessern“

Haaland will an sich arbeiten: „Kann alles verbessern“

Manchester Der frühere Dortmunder Stürmer Erling Haaland will nach seinem Wechsel zum englischen Fußballmeister Manchester City weiter an sich arbeiten.

Seinen ersten Treffer für die Cityzens gegen einen hochkarätigen Gegner hat Haaland bereits erzielt - im Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern. Sein Debüt in der Premier League gibt der Stürmer am Sonntag bei West Ham United. Dass seine Entwicklung in naher Zukunft ihren Zenit erlangt, erwartet Haaland nicht. „Man kann sich immer verbessern, egal wie alt man ist“, sagte er. „Vielleicht erreiche ich erst in zehn Jahren mein volles Potenzial.“