Premier League Haaland-Rekordtor reicht Man City gegen Liverpool nicht

Der englische Fußballmeister kam gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp nur zu einem 1:1 (1:0). Haaland brachte in seinem 48. Ligaspiel mit seinem 50. Treffer die Gastgeber in Führung. So schnell erreichte kein Spieler in Englands höchster Liga diese Marke. Trent Alexander-Arnold traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:1.