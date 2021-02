Premier League : Gündogan kann sich Karriereende bei Man City vorstellen

Berlin Fußballprofi Ilkay Gündogan kann sich ein Karriereende beim englischen Premier-League-Club Manchester City durchaus vorstellen.

„Die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, nicht nur sportlich, sondern auch alle Bereiche drumherum, habe ich in dieser Art und Weise noch nie gesehen in meiner Karriere“, sagte der 30-Jährige in einem Sky-Interview.