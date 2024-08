Premier League Gündogan gibt Comeback bei Man City - Hürzeler feiert Sieg

Überragender Spieler beim 4:1 (3:1)-Sieg gegen den Neuling war Erling Haaland mit einem Dreierpack. Der Norweger traf zuerst in der 12. Minute per Foulelfmeter sowie in der 16. und zum Abschluss in der 88. Minute. Den vierten Treffer erzielte Kevin de Bruyne (14.), nachdem Man City überraschend in der 7. Minute durch Sammie Szmodics in Rückstand geraten war.