„Schickt mir die Rechnung!“ Guardiola will Banner der Manchester-City-Fans bezahlen

Um ihren Trainer Pep Guardiola von einem Verbleib bei Manchester City zu überzeugen, werden die Fans des englischen Fußballmeisters kreativ. Im Heimspiel gegen den FC Fulham am Samstag wollen sie ein Banner zeigen, das in Guardiolas Muttersprache Katalanisch geschrieben ist. „Pep Guardiola, wir wollen, dass du bleibst“, soll darauf stehen. Guardiola, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, zeigte sich darüber am Freitag erfreut.