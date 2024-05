Premier League Guardiola deutet Abschied bei Man City im Sommer 2025 an

Am kommenden Samstag steht im Wembley-Stadion das Pokalfinale gegen Stadtrivale United an. „Ich weiß, dass kein Team in der Geschichte - Gary Lineker hat es mir erzählt, ich habe es nicht gewusst - zweimal in Serie das Double aus Premier League und FA Cup geholt hat“, sagte Guardiola zur Bedeutung. Er wolle seinen Profis um Topstürmer Erling Haaland zwei, drei Tage Zeit geben, die Meisterschaft zu genießen und anschließend die kurze Vorbereitung auf das Pokal-Endspiel einläuten.