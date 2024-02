Fußball Griechische Superliga wieder mit Fans und strengen Auflagen

Zudem müssen in allen Fußball-Stadien und Basketball-Hallen der höchsten Ligen vom 7. März an Kameras mit Bildern in hoher Auflösung installiert sein. Außerdem haben Fans vom 9. April an nur noch mit elektronisch registrierten Karten Eintritt. Dabei soll die Identität des Ticketkäufers mit allen Details seines Personalausweises im Smartphone registriert sein. „Wir werden damit den Namen, den Vornamen und die Telefonnummer von jedem kennen, der ins Stadion geht“, sagte Vroutsis. Bei internationalen Begegnungen hingegen sollen weiter die Regeln der UEFA und der FIFA gelten - Fans werden dann also nicht auf diese Weise überprüft.