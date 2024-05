Primera División „Gracias Leyenda“ - Königlicher Abschied für Kroos bei Real

Spätestens am 14. Juli, dem Tag des EM-Endspiels, ist endgültig Schluss. Danach freut sich Kroos auf „mehr Selbstbestimmtheit“. Verschiedene Projekte wie seinen Podcast, seine Stiftung oder seine Fußball-Akademie hat er bereits neben der Karriere vorangetrieben. Und sein Töchterchen will ihn endlich mal auf einem Pferd sehen. Langweilig wird es also nicht.