Fußball-Nationalspieler Gosens nach Wechsel: In Berlin nicht wohlgefühlt

Angesprochen auf das Interesse anderer Serie-A-Vereine im Sommer sagte der Flügelspieler: „Man hat sich nach mir erkundigt in Italien. Das heißt, dass ich in der Vergangenheit einen guten Eindruck hinterlassen habe. Und dass auch das vergangene Jahr auf individueller Ebene eine wichtige Saison war mit immerhin sieben Toren und vier Vorlagen.“ Als Verein hatte Union heftig enttäuscht: Der Champions-League-Starter konnte erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der Bundesliga sichern.