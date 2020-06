Profi bei Atalanta Bergamo : Gosens: Gefühl, in einer kranken Stadt unterwegs zu sein

Bergamo Fußball-Profi Robin Gosens hat in seiner Wahlheimat Bergamo „immer noch das Gefühl, dass man draußen in einer kranken Stadt unterwegs ist“.

Zwiespältig blickt Gosens immer noch auf das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Valencia zurück. „Das Heimspiel gegen Valencia war für uns ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber auch gleichzeitig eine Art Albtraum, weil sich vielleicht viele Fans gegenseitig mit dem Virus angesteckt haben. Es ist eine komplett absurde Vorstellung, dass Glück und Horror so nah beieinander liegen“, sagte Gosens. Bergamo gehört zu den am schlimmsten betroffenen Städten in Italien während der Coronavirus-Pandemie.