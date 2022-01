Fußball International : Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer werden

Berlin Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International werden.

Das berichten die „Bild“-Zeitung und die „Sport-Bild“. Gomez wäre demnach an der strategischen Planung sowie den Prozessen und Strukturen beteiligt. Dabei soll es um die Unterstützung der drei Red-Bull-Clubs RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragantino in Brasilien gehen.