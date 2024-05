Fußball Giroud wechselt von Mailand in die USA

Der Franzose spielte seit 2021 bei der AC Mailand, mit der er 2022 italienischer Fußball-Meister wurde. Er sei sehr stolz auf alles, was er in den vergangenen drei Jahren in Mailand gemacht habe. „Meine Geschichte mit Milan endet in diesem Jahr, aber Milan wird für immer in meinem Herzen sein“, sagte Giroud, der 2019 mit dem FC Chelsea die Champions League gewann. Die abschließenden Saisonspiele mit dem Tabellenzweiten bestreitet er beim FC Turin sowie am 26. Mai vor heimischer Kulisse gegen US Salernitana.