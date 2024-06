LaLiga Gespräch mit Flick: De Jong sieht Zukunft in Barcelona

Das Ziel bei der EM sei der EM-Titel, auch wenn es nicht die Erwartung ist. Auch bei der WM 2022 in Katar sei die Elftal nah dran gewesen. „Nicht, dass wir glänzenden Fußball gespielt hätten, aber am Ende haben wir gegen den Weltmeister im Elfmeterschießen verloren“, sagte de Jong mit Blick auf das unglücklich verlorene Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Argentinien. Die Niederlande trifft bei der EM in der Vorrunde auf Vize-Weltmeister Frankreich, Österreich mit Trainer Ralf Rangnick und Polen.