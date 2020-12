Zweite Liga : Gegenspieler gebissen? - Ermittlungen gegen Profi in England

London Weil er seinen Gegenspieler gebissen haben soll, droht Jefferson Lerma vom englischen Fußball-Zweitligisten AFC Bournemouth eine lange Sperre.

Wegen Beißattacken hat die FA in den vergangenen Jahren mehrmals lange Sperren verhängt. Am bekanntesten ist der Fall des uruguayischen Superstar Luis Suarez, der 2013 nach einem Biss gegen Branislav Ivanovic vom FC Chelsea zehn Spiele aussetzen musste. In diesem Jahr wurde Torwart Kieran O'Hara vom Drittligisten Burton Albion für sechs Spiele gesperrt, weil er einem Gegenspieler von Peterborough United in den Arm gebissen hatte.