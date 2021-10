Brasilien : Fußball-Star Neymar: WM 2022 wird wohl meine letzte

Paris Für den Brasilianer Neymar wird die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne.

„Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft“, sagt der 29-Jährige von Paris Saint-Germain in dem Dokumentarfilm „Neymar Jr. and the Line of Kings“ (etwa: Neymar Jr. und die Erbfolge der Könige), den der Sender DAZN veröffentlichte. „Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen.“