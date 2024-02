Fußball-Nationaltrainer Funktionäre in Südkorea empfehlen Trennung von Klinsmann

Hwangbo sagte jetzt, in der Kommission sei die Meinung vertreten worden, Klinsmann habe auf den internen Konflikt nicht angemessen reagiert. Auf die Frage, ob die in den Streit verwickelten Spieler disziplinarische Strafen zu befürchten hätten, ging Hwangbo nicht weiter ein. Klinsmann war in Südkorea schon vor dem Asien-Cup nicht unumstritten. Unter anderem wurde es in dem Land nicht gerne gesehen, dass er - ähnlich wie in seiner Zeit als Bundestrainer - mehr Zeit im Ausland als in Südkorea verbracht hatte.