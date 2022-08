Transfermarkt : Für bis zu 90 Millionen: Fofana vor Wechsel zu Chelsea

London Der französische Abwehrspieler Wesley Fofana steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Leicester City zum Premier-League-Rivalen FC Chelsea.

Beide Clubs sollen sich am Freitag grundsätzlich auf den Transfer geeinigt haben, in der englischen Liga treffen sie an diesem Samstag in London aufeinander. Nach Angaben von Leicesters Trainer Brendan Rogers wird Fofana erneut nicht dabei sein, nachdem er bereits zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war.