Champions League : Frist läuft: UEFA schreibt TV-Rechte für Königsklasse aus

Berlin Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schreibt derzeit die Medien-Rechte für die neue Champions League aus.

In der Vorwoche sind die Unterlagen an die interessierten Medien-Unternehmen im deutschsprachigen Raum verschickt worden. Abgabefrist für die Angebote ist der 14. November. Derzeit zeigt in Deutschland Amazon Prime Video ein Live-Spiel am Dienstag, der ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sender DAZN die übrigen Partien. Bewegte Bilder ohne zusätzliche Kosten bietet nur das ZDF mit einer Highlight-Sendung am späten Mittwochabend.