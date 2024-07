Rassismus Frankreichs Fußballverband empört wegen rassistischer Lieder

Der französische Fußballverband will beim Weltfußballverband FIFA wegen rassistischer und diskriminierender Äußerungen argentinischer Nationalspieler Beschwerde einreichen. Das kündigte Präsident Philippe Diallo an. Er bezog sich dabei auf ein Lied, das von Spielern der argentinischen Nationalmannschaft nach ihrem 1:0-Sieg gegen Kolumbien am Sonntag bei der Copa America angestimmt und in einem Video in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde.