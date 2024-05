EM 2024 Frankreichs EM-Kader: Coman und Rückkehrer Kanté dabei

Mbappé hatte sich zuvor ehrgeizig und siegeswillig gezeigt. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen und um Geschichte zu schreiben“, sagte er in Paris. Das französische Team reise mit Ambitionen, aber auch mit Demut nach Deutschland. „Wir haben ein Superteam, aber die EM ist ein schwieriger Wettbewerb.“ Er sei noch nie in Berlin gewesen, sagte Mbappé. Nun hoffe er, während der EM möglichst lange in Deutschland zu sein - bis zum Finale am 14. Juli.