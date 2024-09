Nations League Frankreich-Coach Deschamps: Habe Pfiffe nicht mitbekommen

Auch bei Mbappé, der mittlerweile bei Real Madrid spielt, dürften die Pfiffe an dessen ehemaligen Arbeitgebern Paris Saint-Germain und AS Monaco gelegen haben. In der Partie gegen die Belgier kam er zunächst nicht zum Einsatz. Antoine Griezmann wurde ebenfalls später eingewechselt. Es gehe nicht darum, sie zu streichen, sondern um Rotation, betonte Deschamps und verwies auf die starken Gegner in der Gruppe A2 mit den Belgiern, Italien und Israel.