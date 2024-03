FA Cup Fragwürdiger Jubel: Coach Robins nimmt Balljungen ins Visier

Coventry hatte in einer furiosen Partie durch zwei Tore in der siebten und zehnten Minute der Nachspielzeit den Favoriten mit 3:2 aus dem Pokalwettbewerb geworfen. Wanderers-Manager Gary O'Neil fand Robins' Verhalten mehr als fragwürdig. „Er hat sich entschuldigt. Aber einem kleinen Jungen so ins Gesicht zu feiern, fand ich ekelhaft. Der Junge ist wirklich verärgert. So etwas sollte nicht passieren.“