Fußballverband Italiens : FIGC greift nach Drogenhandel-Skandal durch

Rom Nach dem Skandal um die mutmaßliche Verwicklung eines Funktionärs des italienischen Schiedsrichterverbandes in den Drogenhandel hat Italiens Fußballverband (FIGC) Konsequenzen gezogen.

„Erstaunen und Bestürzung“

Aia nahm laut einer Mitteilung „mit Erstaunen und Bestürzung“ Kenntnis von dem Fall. Von der kriminellen Vergangenheit des Mannes habe man nichts gewusst. Der Verband sieht in den Taten ihres nunmehr Ex-Staatsanwalts „einen wahrhaftigen Verrat, der schwerwiegenden Schaden am Image des gesamten Verbandes verursachte“. FIGC-Chef Gabriele Gravina sprach in der Sitzung am 15. November von „Verbitterung und Erschütterung“, die das Außenbild der Verbände und des italienischen Fußballs beschädige. Die FIGC-Gerichtsbarkeit werde den Schiedsrichtern Kraft geben, begründete er die Entscheidung.