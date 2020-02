FIFA-Präsident Infantino : Absage der März-Länderspiele nicht ausgeschlossen

Holywood FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar.

„Ich würde im Moment nichts ausschließen“, sagte der 49-Jährige laut der Nachrichtenagentur AP in Holywood in Nordirland. „Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten.“