Süper Lig Fenerbahce-Fans bereiten Mourinho emotionalen Empfang

Der 19-malige türkische Meister, der zuletzt 2014 den Titel in der Süper Lig holte, will mit „The Special One“ zurück an die Spitze. Den richtigen Ton traf Mourinho am Sonntag schon mal: „Zuerst will euch für eure Liebe danken“, sagte der überschwänglich gefeierte Coach, „die Liebe, die ich vom ersten Moment an fühlte, als mein Name mit Fenerbahçe in Verbindung gebracht wurde“.