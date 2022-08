Schweizer Super League : FC Zürich mit Foda auch im vierten Ligaspiel torlos

Zürich Der FC Zürich hat mit einer 0:3-Niederlage gegen den FC Sion am vierten Spieltag den schlechtesten Start eines amtierenden Schweizer Fußball-Meisters in der heimischen Liga perfekt gemacht.

Der FC Zürich tritt am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation zum Rückspiel gegen den nordirischen Club Linfield FC an, in der Champions-League-Qualifikation sind die Schweizer zuvor bereits gescheitert.