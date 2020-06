Premier League : FC Liverpool noch nicht in Topform: Nur Remis bei FC Everton

Liverpool Der FC Liverpool ist nach der Coronavirus-Pause noch nicht wieder in Topform. Im Derby beim FC Everton kommen die Reds nur zu einem 0:0 und müssen nun voraussichtlich noch etwas länger auf die lang ersehnte Meisterschaft warten. Coach Jürgen Klopp nimmt es gelassen.

Nur wenn Titelverteidiger Manchester City am Montag nicht gegen den FC Burnley gewinnt, kann Liverpool am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace Meister werden. „Die sehen wie eine gut geölte Maschine aus“, sagte Klopp über den Tabellenneunten Palace, der sich am Samstag beim AFC Bournemouth mit 2:0 durchgesetzt hatte. „Das wird schwer, aber so ist die Premier League immer.“ Sollten die Reds auch am Mittwoch Punkte liegen lassen, könnte die Meisterschaft am 2. Juli im direkten Duell bei Man City entschieden werden.