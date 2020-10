Prmier League : FC Liverpool dreht das Spiel: Sieg gegen Sheffield United

Liverpool Der englische Fußballmeister FC Liverpool bleibt in der Premier League dem Tabellenführer FC Everton auf den Fersen.

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (41. Minute) und Neuzugang Diogo Jota (64.), der im September von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war, sorgten in Anfield am sechsten Spieltag für den vierten Saisonsieg der Reds. Zuvor hatte Sander Berge (13.) die Gäste aus Sheffield mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht.