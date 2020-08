Championship-Finale : FC Fulham nach Finalsieg zurück in der Premier League

London Der FC Fulham kehrt nach einem Jahr in die englische Premier League zurück. Der Fußballverein aus West-London sicherte sich den Aufstieg im Finale der Play-Offs durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen den Lokalrivalen FC Brentford.

Durch die TV-Verträge der Premier League winken Rückkehrer Fulham in den kommenden Jahren umgerechnet rund 180 Millionen Euro. Teil davon ist die sogenannte Fallschirm-Zahlung von rund 80 Millionen Euro im Falle eines erneuten Wiederabstiegs. Die Londoner, die auch vor zwei Jahren über die Play-offs in die Premier League gekommen waren, folgen den direkten Aufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion.

Brentford, das zuletzt in der Fußball-Saison 1946/47 in der höchsten englischen Spielklasse spielte, scheiterte bereits zum neunten Mal in den Aufstiegs-Play-offs. Besonders bitter: In der abgelaufenen Saison der zweitklassigen Championship hatten die Bees zweimal gegen Fulham gewonnen. Den direkten Aufstieg über die Tabellenposition hatte der Club am letzten Spieltag als Dritter nur knapp verpasst.