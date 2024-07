Fußball FC Bayern verleiht Torwart Hülsmann nach Österreich

Bayern Münchens Nachwuchstorwart Tom Hülsmann soll in Österreich den Sprung in den Profifußball schaffen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, wird der 20 Jahre alte Schlussmann der Amateure für die kommende Saison an den Zweitligisten St. Pölten verliehen. Hülsmanns Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 30. Juni 2026. Er hat bisher 29 Partien in der Regionalliga Bayern bestritten.