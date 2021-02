Gegner im Halbfinale : FC Bayern trifft bei Club-WM auf Al Ahly SC

Berlin Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft im Halbfinale der Club-WM auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC.

Das Team aus Ägypten schlug in Doha Al-Duhail SC aus Katar 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer erzielte Hussein Elshahat in der 30. Spielminute. Das Semifinale der Bayern gegen das Team aus Kairo wird am 8. Februar um 19.00 Uhr angepfiffen.